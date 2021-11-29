العراق يعلن تسجيل 826 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في جميع المحافظات .

وذكرت وزارة الصحة العراقية ، في بيان أنها "سجلت 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1367 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 14 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 109796".

وفي وقت سابق صباح اليوم أعلنت وزارة الصحة العراقية ،أن مقررات جديدة ستصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن متحور أوميكرون، فيما أوضحت أسباب إصدار بطاقة التطعيم الدولية لمتلقي الجرعة الأولى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر إن "الوزارة سبق لها أن حذَّرت من ظهور سلالات جديدة لكورونا"، مبيناً، أن "السلالة الجديدة تُعَدُّ أخطر من سابقتها". بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)

وأشار الى "استعدادات الوزارة خلال الفترة الماضية، لزيادة الأسرة المخصصة لمرضى كورونا وتطوير القدرات التشخيصية والعلاجية، فضلاً عن الاستمرار بتقديم اللقاحات والتي اثبتت فاعليتها بتحقيق الوقاية ضد أكثر من سلالة"، مؤكداً، أن "مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة بهذا الشأن ستصدر قريباً بشكل رسمي".

وأضاف، أن "المعلومات عن السلالة الجديدة لاتزال محدودة، إلَّا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية هو عامل الوقاية المشترك من السلالات السابقة"، مجدداً دعوته "المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي".

وتابع، أن "الوزارة قررت إصدار بطاقة التطعيم الدولية، لمتلقي الجرعة الأولى، من أجل تسهيل الإجراءات للمسافرين، خاصة أن بعض المواطنين ممن تلقوا جرعة واحدة لديهم سفر والتزامات".

ولفت، الى أنه "بإمكان المسافر الحاصل على الجرعة الأولى، تلقي الجرعة الثانية في الدولة المتجه لها، وبنوع الجرعة نفسه".

ورجّح خبير صحّي جنوب أفريقي، الإثنين، أن لقاحات فيروس كورونا تقي من الأعراض الشديدة لسلالة "أوميكرون" الجديدة.

وقال سالم عبدالكريم، الخبير البارز في مجال الأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، إن لقاحات كورونا الحالية من المرجح أن تكون فعّالة في الحماية من الأعراض الشديدة لسلالة أوميكرون المكتشفة حديثا أو الحاجة إلى دخول المستشفى جراء الإصابة بها.