الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن تسجيل 826 إصابة بفيروس كورونا

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في جميع المحافظات .

وذكرت وزارة الصحة العراقية ، في بيان أنها "سجلت 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1367 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 14 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 109796". 

وفي وقت سابق صباح اليوم أعلنت وزارة الصحة العراقية ،أن مقررات جديدة ستصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن متحور أوميكرون، فيما أوضحت أسباب إصدار بطاقة التطعيم الدولية لمتلقي الجرعة الأولى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر إن "الوزارة سبق لها أن حذَّرت من ظهور سلالات جديدة لكورونا"، مبيناً، أن "السلالة الجديدة تُعَدُّ أخطر من سابقتها". بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)

وأشار الى "استعدادات الوزارة خلال الفترة الماضية، لزيادة الأسرة المخصصة لمرضى كورونا وتطوير القدرات التشخيصية والعلاجية، فضلاً عن الاستمرار بتقديم اللقاحات والتي اثبتت فاعليتها بتحقيق الوقاية ضد أكثر من سلالة"، مؤكداً، أن "مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة بهذا الشأن ستصدر قريباً بشكل رسمي".

وأضاف، أن "المعلومات عن السلالة الجديدة لاتزال محدودة، إلَّا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية هو عامل الوقاية المشترك من السلالات السابقة"، مجدداً دعوته "المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي".

وتابع، أن "الوزارة قررت إصدار بطاقة التطعيم الدولية، لمتلقي الجرعة الأولى، من أجل تسهيل الإجراءات للمسافرين، خاصة أن بعض المواطنين ممن تلقوا جرعة واحدة لديهم سفر والتزامات".

ولفت، الى أنه "بإمكان المسافر الحاصل على الجرعة الأولى، تلقي الجرعة الثانية في الدولة المتجه لها، وبنوع الجرعة نفسه".

 ورجّح خبير صحّي جنوب أفريقي، الإثنين، أن لقاحات فيروس كورونا تقي من الأعراض الشديدة لسلالة "أوميكرون" الجديدة.

وقال سالم عبدالكريم، الخبير البارز في مجال الأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، إن لقاحات كورونا الحالية من المرجح أن تكون فعّالة في الحماية من الأعراض الشديدة لسلالة أوميكرون المكتشفة حديثا أو الحاجة إلى دخول المستشفى جراء الإصابة بها.

 

وزارة الصحة العراقية جائحة كورونا العراق فيروس كورونا خلال 24 ساعة لالات جديدة لكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

في لفتة إنسانية جديدة.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طفلين مصابين بضمور شبكى وحركى

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

«التموين» تبدأ طرح سلع جديدة على البطاقات الأربعاء

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

المصرية لتجارة الجملة: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع بـ «التموين» يكفي 5 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي