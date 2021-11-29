الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

في لفتة إنسانية جديدة.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طفلين مصابين بضمور شبكى وحركى

جريدة الدستور

في لفتة إنسانية ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة الفورية لاستغاثة السيدة رشا حماد، المقيمة بمركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، من لعلاج اثنين أبنائهاهم محمد(10 سنوات) وصابر (8 سنوات) نتيجة إصابتهما  بضمور في الخلايا الشبكية والحركية وفقدالرؤية والحركة وعدم قدرة الأسرة عىى تحمل تكاليف علاج أبنائها.

وعلى الفور وجه الرئيس السيسي بعلاج الطفلين  عىل نفقة الدولة، وتم نقل الطفلين لوحدة ضمور العضلات الجديدة، بمستشفى الدمرداش الجامعى  بالقاهرة، وتم إجراء التحاليل واخذ العينات من الأسرة المكونة من 6 أفراد، للتأكد من عدم إصابتهم بمرض وراثي.

 وقامت وزارة التضامن الاجتماعي ب راسة حالة الأسرة وتم صرف معاش  كرامة للأسرة بالإضافة الى ثرف مبلغ 3500 جنيه للمساهمة في تكاليف علاج الطفلين .

فى الوقت الذى قامت فيه محافظة البحيرة بصرف مساعدة مالية قدرها 250 ألف جنيه لصالح علاج الطفلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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في لفتة إنسانية جديدة.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طفلين مصابين بضمور شبكى وحركى

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