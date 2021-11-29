الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سيدة حاولت إدخال أقراص مخدرة لمحجوز بالمعصرة

حبس سيدة
حبس سيدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأثنين، حبس سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإدخال مواد مخدرة لزوجها في حجز قسم المعصرة.

كان تمكن ضابط قسم شرطة المعصرة بقيادة العميد مجدى خلف، والمعين بخدمة تأمين زيارة السجن والقوة المرافقة له من ضبط سيدة تدعى "سمر.س.س"،  بحوزتها أقراص مخدرة مخبأة داخل الزيارة (عبارة عن مأكولات)، حال محاولتها إدخالها لمسجون"، والمحبوس على ذمة قضية.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها للمتهم المودع بحجز القسم.

حبس التحقيقات اقراص مخدرة تجديد حبس سيدة زيارة السجن

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