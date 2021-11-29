بروتوكول بين جامعة سوهاج والسكك الحديدية لتدريب طلاب كلية التكنولوجيا

اجتمع الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، مع المهندس أشرف محمد خليل مدير عام التدريب التشغيلي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك لبحث سبل توقيع بروتوكول تعاون في مجال تدريب طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم، بحضور كل من الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية، وسعد عزمي وأحمد عبد الباسط رؤساء قسم التدريب بالهيئة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه خلال الاجتماع تم بحث آليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة، لتدريب الطلاب على أهم وأحدث التقنيات المستخدمة في تشغيل السكك الحديدية بمصر، والتي تكافئ أكثر الأنظمة تطورًا في العالم، لافتاً إلى أن التدريب العملي للطلاب سيكون بورش ومصانع هئية السكك الحديدية، وذلك بهدف تأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحيم، أن التدريب خاص بطلاب شعبتي تكنولوجيا الإنشاءات المدنية في السكك الحديدية وبرنامج تكنولوجيا محركات وجرارات القطارات، مشيرا إلى أن التدريب سيقدمه خبراء من الهيئة متخصصون وعلى قدر عال من الكفاءة بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كان افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مبنى الرعاية "الإسكان الخارجي" للطلاب التابع للمدن الجامعية، ومبنى المعونة لتسكين الطالبات، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

وأكد عبدالخالق أنه تم الانتهاء من كل أعمال التجديد والصيانة التخصصية والتطوير الشامل للمبنيين، إلى جانب تجهيزهم وفرشهم بالشكل المطابق لمعايير الصحة والسلامة، والذي من شأنه ضمان الاستقرار والطمأنينة للطلبة والطالبات، وتوفير المناخ المناسب لهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية ويوجد بالمبنى جميع الإمكانيات للطلاب من جميع التجهيزات والفرش الكاملة الملائمة لجميع الأوقات سواء فصل الشتاء أو فصل الصيف.