جامعة الزقازيق تشارك فى أولمبياد متحدي الإعاقة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

تشارك جامعة الزقازيق في أولمبياد متحدى الإعاقة، والذى يقام في المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية بالاشتراك مع 16 جامعة، برعاية وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجامعات المصرية، وذلك حتى 2 /12 /2021 ، برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق.

وأكد الدكتور عثمان شعلان، أنه من المقرر أن تتم المنافسة فى مختلف الرياضات لمتحدي الإعاقة من كرة جرس مكفوفين، و كره قدم صم وبكم، تنس طاوله حركي - ذهني، كرة طائرة جلوس حركي، ألعاب القوى ذهني صم وبكم قصر قامة، حيث يشرف على فريق منتخب الجامعة كل من الدكتور محمد الشاعر القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب، والدكتور حسن عبد العظيم مدير الحالات الخاصة، والدكتورة هاله فاروق مسئول فريق متحدى الإعاقة .

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بمتحدى الإعاقة ، وتقدم لهم الرعاية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل، مشيرًا إلى سعي الجامعة لخلق تفاعل مجتمعي داخل الجامعة للإهتمام والوفاء بحقوق متحدي الإعاقة حتى يصبحوا أعضاء مؤثرين في المجتمع، فمتحدي الإعاقة هم أصحاب قدرات خاصة وظهر منهم نوابغ في كافة المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والفنية والرياضية وغيرها وحصدوا لمصرنا العديد من الميداليات الفضية والذهبية على المستوى الأوليمبي .

وكان اللواء أركان حرب الدكتور أيمن نعيم، رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، قد استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بمقر الأكاديمية وذلك لبحث أوجه التعاون بين الأكاديمية والجامعة.

حضر اللقاء الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث واللواء أركان حرب عادل الديب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة واللواء أركان حرب تامر شوشة مدير كلية الدفاع الوطني وعدد من مستشاري الأكاديمية ومساعدي مدير الأكاديمية من اللواءات ومسئولي قطاع البحوث والدراسات.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تطوير مجالات التعاون العلمي والأكاديمي بين الأكاديمية وجامعة الزقازيق، وفى نهاية اللقاء تبادل مدير الأكاديمية رئيس الجامعة الدروع التذكارية.