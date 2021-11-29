رفع 45 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بعدد من القري التابعة لها وتمكنت من رفع 45 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي.

قال عصام معبد رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة المكثفة ورفع المخلفات والقمامة وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود ابو كريشة نائب رئيس المركز والمدينة على طريق مصر اسوان امام ماقوسة ومدخل المنيا الجنوبي حيث تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات ونقلها إلى المقالب العمومية، لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأضاف محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، انه تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من الطريق العام على ترعة سري باشا بصفط الخمار ومن أمام الوحدة الصحية وشارع العمدة بدمشاو هاشم ونقلها الى المقالب العمومية للحفاظ على نظافة البيئة ومنعاً لانتشار الأمراض.

وأوضح محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله علي متابعة أعمال النظافة المكثفة ورفع مخلفات وتراكمات من نقاط التجميع بشوارع القرية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأكد رمضان جمال رئيس حي غرب المدينة واصل أعماله لعودة الشوارع لأصلها حيث تم متابعة نظافة و دهانات بشوارع وأروقة حي شلبي وأمام جامعة المنيا لعودة الشوارع لأصلها وإظهار المظهر الجمالي والحضاري لشوارع الحي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا ، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات وأعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها.