تواصل فعاليات البرنامج القومى لدعم وتشجيع الإبداع لدى الطلائع ببنى سويف

واصلت فعاليات البرنامج القومي (فيلم وندوة وجائزة) ، والذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة ببني سويف بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة ،في الفترة من 13 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر، والتي تستهدف دعم وتشجيع الطلائع على الإبداع والإبتكار وبناء شخصيتهم واستغلال أوقات فراغهم بصورة إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.

وأوضح مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن البرنامج القومي يشارك فيها 50 من الطلائع بمراكز شباب تلك القرى والمدربون والميسرون بالبرنامج من شباب الخريجين وطلبة الفرقة الثالثة والرابعة بالجامعات ، ويتم خلاله عرض فيديوهات بواسطة داتا شو أمام الطلائع وتبسيط المعلومات للطلائع والتي تتضمن( الكهوف ، الجبال ، الحيوانات ،الطيور النادرة ، الغابات) وتفاعل الطلائع مع المدربين بشكل أكثر من رائع ، واحتوت المادة الفيليمةعلى معلومات ثقافية وتوعوية فى المجالات المختلفة بالإضافة إلى دعم وتقوية القيم والأخلاق والمبادئ وترسيخ روح الانتماء والوطنية ثم تقام ندوة وحلقة نقاش مع الأطفال حول محاور الفيلم.

وأضاف وكيل الوزارة أنه فى ختام البرنامج يتم توزيع بعض الجوائز العينية للطلائع المتميزين من خلال أسئلة في ختام اللقاء ، موضحا أن مراكز الشباب التى تم التنفيذ خلال الفترة الماضية شملت ( دنديل ، بنى قاسم ،غياضة الغربية ،سدس ،صفط راشين ، الرياض ،طحا بوش ) ، وتستكمل اللقعاليات في مراكز شباب ( أشمنت،طنسا ، بهيشين )

وفى سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تنفيذ برامج تدريبية للمشاركين بالقطاع الصحي ، خاصة بمنظومة التعامل مع فيروس كورونا وتداعياته الصحية ، حيث يضمن ذلك التطور في الأداء وتقديم خدمة أفضل ، لاسيما في ظل التغيرات المستمرة في ظل تلك الأزمة ، وقيام الدولة المصرية بجهود نوعية في مجابهة تداعيات المرض ،من خلال دعم المنظومة الصحية ، وكذا توفير مراكز ثابتة ومتنقلة للتطعيم بلقاح كورونا.