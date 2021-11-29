الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيويورك تايمز: العلماء سارعوا لجمع البيانات حول «أوميكرون»

اوميكرون
اوميكرون

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الاثنين، أن العديد من العلماء سارعوا لجمع البيانات حول متغير أوميكرون الجديد، تزامنا مع وقف بعض الدول الرحلات الجوية من وإلى جنوب إفريقيا وسط مخاوف من حدوث طفرة عالمية أخرى لفيروس كورونا.


وتابعت: لم تقدم النتائج الأولية المبكرة تصورات حاسمة، حيث قال بعض الخبراء إن المتغير ربما يكون أكثر قابلية للانتقال وأكثر قدرة على الهرب من دفاعات الجهاز المناعي للجسم، سواء نتيجة للتطعيم أو للعدوى الطبيعية، من النسخ السابقة من متغيرات فيروس سارس-كوف-2.
 

وأفادت، أنه يمكن أن تستمر اللقاحات في درء الحالات الشديدة من الإصابة بمرض كوفيد-19 والوفيات، على الرغم من أن الجرعات المنشطة أو التعزيزية ربما تكون ضرورية لحماية معظم الأشخاص. ولكن تستعد الشركات المنتجة لتطعيم فايزر بيون تك ومودرنا لإعادة صياغة اللقاحات إذا لزم الأمر.


ومن جانبه، قال جيسي بلوم، عالِم الأحياء التطورية في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل: «نحتاج بالفعل إلى توخي اليقظة بشأن هذا المتحور الجديد والاستعداد له، فربما في غضون أسابيع قليلة، سيكون متاحًا تصورات أفضل بشأن مدى انتشار هذا النوع ومدى ضرورة المضي قدمًا في إنتاج لقاح متنوع».

وتابع: حتى عندما بدأ العلماء بفحص دقيق للمتغير الجديد، قلصت البلدان في جميع أنحاء العالم السفر من وإلى دول في جنوب إفريقيا، حيث تم رصده لأول مرة. 

واستطرد: على الرغم من القيود، تم اكتشاف وجود حالات إصابة بالمتحور أوميكرون في ست دول أوروبية، من بينها بريطانيا بالإضافة إلى الحالات التي ظهرت في أستراليا وإسرائيل وهونغ كونغ.

حالات الإصابة الجديدة


كان الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا قد أعلن أمس الأحد أن متغير أوميكرون مسؤول بالفعل عن معظم حالات الإصابة اليومية الجديدة البالغ عددها 2300 في مقاطعة غوتنغ بجنوب إفريقيا.

على الصعيد المحلي، تضاعفت الإصابات الجديدة أكثر من ثلاثة أضعاف في الأسبوع الماضي، وزادت إيجابية الاختبار إلى 9% من 2%.

وفي الوقت نفسه، تفاعل العلماء في جنوب إفريقيا مع متغير أوميكرون بشكل أسرع من أي نسخة سابقة أخرى. قال توليو دي أوليفيرا، عالم الوراثة في كلية نيلسون مانديلا للطب في ديربان، إنه في غضون 36 ساعة فقط من أول علامات على ظهور الحالات في جنوب إفريقيا الثلاثاء الماضي، قام الباحثون بتحليل عينات من 100 مريض مصاب، وجمع البيانات وتنبيه العالم وإصدار التحذيرات اللازمة.

 

اختبار اللقاحات 


في غضون ساعة من الإنذار الأول، سارع الباحثون في جنوب إفريقيا أيضًا لاختبار لقاحات فيروس كورونا ضد المتغير الجديد، وهي نفس الخطوة التي تقوم بها العشرات من فرق الباحثين حاليًا في جميع أنحاء العالم.


لكن لن يتم معرفة النتائج قبل مدة أسبوعين، على أقرب تقدير، غير أن الطفرات التي يحملها متغير أوميكرون تشير إلى أن اللقاحات على الأرجح ستكون أقل فعالية، إلى حد غير معروف، مما كانت عليه ضد أي متغير سابق.


قال دكتور بلوم: "استنادًا إلى الكثير من العمل الذي قام به الأشخاص على متغيرات أخرى وطفرات أخرى، يمكن أن تكون هناك ثقة تامة في أن هذه الطفرات ستسبب انخفاضًا ملحوظًا في تحييد الأجسام المضادة"، مشيرًا إلى قدرة الجسم على مهاجمة الفيروس الغازي.

,كورونا فيروس أوميكرون سارعوا جمع ابيانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

السعودية: السماح بالقدوم المباشر لمن تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا

فى لفتة إنسانية جديدة.. الرئيس السيسى يوجه بعلاج طفلين مصابين بضمور شبكى وحركى

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

كريم عبدالعزيز لـ«الدستور»: هذا سبب اختفائى عن المنصات الإعلامية

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي