الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أرض المنطقة الصناعية بكتامة ومصنع المخلفات الصلبة بكفر الزيات

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون، الأرض التي سيتم عليها إنشاء مشروع مجمع ورش ومركز تدريب مهني لتصنيع الأثاث بقرية كتامة في مركز بسيون لتكون المنطقة الصناعية الأولى المختصة بصناعة الأثاث بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار سعى المحافظة لتقنين أوضاع ورش الأثاث بقرية كتامة التي تشتهر بصناعة الأثاث ونقلها من أسفل المنازل، إلى مجمع للورش لما تسببه من مشكلات صحية للمواطنين بِنَاءَا على مطالبهم المتكررة بهذا الشأن.

- المشروع يهدف لتطوير صناعة الأثاث والموبيليا وحسن تسويقها

وأكد محافظ الغربية، أن المشروع يهدف لتطوير صناعة الأثاث والموبيليا وحسن تسويقها، تكوين كوادر مدربة على أحدث أنظمة تصنيع الأثاث، توفير 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، ويقام المشروع على مساحة 11 فدان.

كما تفقد المحافظ الأرض المقترحة لإنشاء مصنع تدوير مخلفات البناء بعزبة أبو طبيخ بمركز كفر الزيات، والذي يهدف في المقام الأول إلى إعادة تدوير مخلفات البناء والاستفادة الاقتصادية منها للقضاء على مشكلة تراكم مخلفات البناء بالمراكز والمدن وسيقام المصنع على مساحة 7 أفدنة والذي سيوفر 200 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

محافظ الغربية يتفقد أرض المنطقة الصناعية بكتامة ومصنع المخلفات الصلبة بكفر الزيات

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وائل لطفي

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