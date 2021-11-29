الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مخاطر الحمل في سن كبيرة

الحمل
الحمل

الحمل عند كبار السن هو مصطلح طبي يستخدم لوصف الحمل عند النساء الأكبر من 35 عامًا، و تنص الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) على أن المرأة التي تنوي الحمل بعد سن 35 تعتبر في سن متقدمة للأم، هذا قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات في حملها

ونرصد في التقريروفقا لموقع “  momjunction ”  المخاطر وفوائد والجوانب الرئيسية الأخرى لحمل الشيخوخة.

ما هي مخاطر ومضاعفات الحمل عند كبار السن؟

تشير العديد من الدراسات إلى أن النساء الحوامل الأكبر سنًا قد يتعرضن لخطر الإصابة ببعض الحالات أو المضاعفات أثناء الحمل.

الإجهاض والإجهاض والحمل خارج الرحم

الحمل المتعدد

مشاكل الخصوبة

سكري الحمل

ارتفاع ضغط الدم واضطرابات ضغط الدم 

إنجاب أطفال يعانون من إعاقات خلقية وتشوهات صبغية

تحريض المخاض أو الولادة المساعدة أو الولادة القيصرية الطارئة

هل هناك فوائد لحمل الشيخوخة؟

ذكرت العديد من الدراسات أن الأمومة في سن أكبر قد تقدم المزايا التالية 

من المرجح أن تكون الأمهات الأكبر سنًا مستعدين عاطفيًا وماليًا وواثقين من إنجاب طفل ، مما يجعل رحلة الأبوة ممتعة.

من المرجح أن تتمتع النساء الأكبر سنًا بوضع اجتماعي واقتصادي أفضل ، وفرص وظيفية موسعة ، وسلوكيات صحية أفضل من صغارهن.

قد يتمتع الأطفال المولودين لأمهات أكبر سنًا بصحة وتعليم ونمط حياة أفضل.

تشير بعض الدراسات إلى أن الأمهات الأكبر سنًا تميل إلى إظهار مزاج وسعادة أفضل حول الولادة وبعدها مقارنة بالأمهات الأصغر سنًا.

كيف تزيد من فرص إنجاب طفل سليم؟

حافظ على نشاطك البدني ، وتحكم في وزنك ، وحافظ على مؤشر كتلة الجسم المناسب

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

تجنب التدخين أو تعاطي العقاقير المحظورة أو تناول الكحوليات

تجنب استخدام أي أدوية دون استشارة طبيبك

ضمان العلاج المناسب والإدارة الصحيحة للحالات الطبية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الغدة الدرقية والاكتئاب

قللي من مستويات التوتر لديك لتخفيف الآثار على حملك

تجنبي بعض الأطعمة التي قد لا ينصح بها لحمل صحي

قللي من تناول الكافيين قبل وأثناء الحمل

الابتعاد عن المواد الكيميائية الضارة

احم نفسك من العدوى من خلال التطعيمات وممارسات النظافة الجيدة

كيف تقلل من مخاطر مشاكل الحمل؟

احصلي على فحص طبي قبل الولادة لفهم درجة مخاطر الحمل. 

حافظ على نظام غذائي سليم وترطيب ووزن الجسم.

تحدث إلى طبيبك واحصل على جميع لقطات التحصين الأساسية.

التحدث إلى الطبيب أو اختصاصي التغذية المعتمدة ولها فيتامينات ما قبل الولادة والمعادن مثل حامض الفوليك ، والكالسيوم ، و فيتامين D .

ثقفي نفسك بشأن رعاية الحمل

الحمل عند كبار السن النساء الأكبر من 35 عام ا مخاطر ومضاعفات الحمل عند كبار السن فوائد والجوانب الرئيسية الأخرى لحمل الشيخوخة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

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