الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الإنجيلية: نجدد عهدنا بتعزيز وحدة الكنائس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، صباح اليوم الاثنين، الدكتور ميشيل عبس، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، والأستاذة أوغيت سلامة، مدير دائرة التواصل والعلاقات العامة بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وقال رئيس الإنجيلية خلال اللقاء: "نجدد عهدنا بتعزيز الوحدة بين الكنائس، التي تعني لنا الكثير في خدمة شعب الكنيسة في مصر والشرق الأوسط، ونؤمن بدورنا في العمل على بناء روح المحبة والسلام بالكلمة والفعل".

كما شارك في اللقاء الدكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

يذكر أنه التقى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الاثنين، دكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك بحضور انطوني بول مساعد المطران والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك بالمجلس.

ورحب رئيس الأساقفة بالأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، مؤكدًا على رغبة الكنيسة الأسقفية في المشاركة في أنشطة المجلس التي تدعم العلاقات بين الطوائف المسيحية المختلفة في الشرق.

وأعرب رئيس الأساقفة عن تقديره للتحديات التي تواجه المجلس الذي يحاول تعضيد الوجود المسيحي في الشرق بعد تناقص أعداد المسيحيين في بعض الدول مثل سوريا والعراق بسبب الحروب.

من جانبه، دعا دكتور ميشال عبس رئيس الأساقفة لحضور الجمعية العمومية للمجلس التي تستضيفها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مايو المقبل حيث تعقد بمصر بحضور ممثلين عن كافة الكنائس.

وأكد عبس على إن زيارته الأولى لمصر تأتي بغرض التعارف وتبادل الحوار مع قادة الكنائس المختلفة في مصر التي تعتبر من أكثر الدول في الشرق الأوسط عددًا من حيث الوجود المسيحي وتنوعه

العلاقات العامة المشاركة الكنيسة الطائفة الانجيلية القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية القس رفعت فكري كنائس الشرق الأوسط

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وائل لطفي

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