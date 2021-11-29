الهيدروجين الأخضر ومشتقاته موضوع قمة عمان للصناعات المستقبلية

تُبذل جهود هائلة في جميع أنحاء العالم للامتثال لحدود الانبعاثات المنصوص عليها في اتفاقية باريس فيما يتعلق بالملوثات ذات الصلة بالمناخ في المستقبل. في ظل هذه الخلفية ، فإن الهيدروجين ، وخاصة الهيدروجين الأخضر ، له أهمية خاصة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يدشن مركز الطاقة الإقليمي قمة الهيدروجين الخضراء الأولي صباح اليوم الأثنين في عمان حتي نهاية 1 ديسمبر 2021، إذ سوف تتناول مجموعة من السياسات والأسئلة التجارية والتقنية التي تحتاج إلى مناقشة لصناعة الهيدروجين لتصبح حقيقة واقعة.

الهيدروجين

يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر بمساعدة الطاقات المتجددة ، بحيث لا يتم إنتاج ثاني أكسيد الكربون على عكس الهيدروجين الرمادي أو الأزرق. خاصة في البلدان الصناعية ، مثل الاتحاد الأوروبي أو اليابان ، سيكون هناك طلب هائل على الهيدروجين الأخضر ، والذي لا يمكن تلبيته بسبب موارد الطاقة المتجددة الخاصة بها.

ويجتمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع اللاعبين الرئيسيين في صناعة الهيدروجين المستقبلية المحتملة، حول مناقشة أفضل فرصة للمشاركة مباشرة مع مشتري الهيدروجين المحتملين والبنية التحتية والطاقة وشركات التكنولوجيا التي تصمم سلسلة التوريد والوكالات الحكومية التي تدعم التنمية.

لماذا عمان؟

عمان لديها الفرصة لتصبح موردا هاما للطاقة الخضراء في شكل الهيدروجين. بفضل موقعها الجغرافي ، تمتلك عمان موارد طبيعية وفيرة لتحويل الهيدروكربونات المصدرة حاليًا إلى طاقة مكافئة للهيدروجين الأخضر. هذه الموارد هي مزيج فريد من الإشعاع الشمسي القوي والموحد للغاية ، وخزان مياه غير محدود على خط ساحلي بطول 3300 كم ومساحة كافية لتنفيذ محطات شمسية كبيرة.

وتعد قمة الهيدروجين الخضراء أكبر تجمع لطرح فرص الاستثمار والتمويل للشركات، وكيفية التحول إلي مُصدرًا أخضر للهيدروجين، وبحث سبل شراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسات حالة للمطورين، وأحدث الاتجاهات والتقدم التكنولوجي، وأفكار والابتكارات الحديثة عالية المستوى مقابل برامج قابلة للاستثمار، والتعلم الناجح من المشاريع الإقليمية والدولية (دراسات حالة).

لماذا الهيدروجين الأخضر؟

هناك عدد من النقاط جاذبة ومحفزة لحضور أية قمة حول الهيدروجين الأخضر، ومنها:

بحث عن الفرص مع الشركات التي تتصدر قطاع الطاقة

التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في عمان وكذلك اللاعبين الدوليين

الحصول على رؤى حول السياسة وآفاق الاستثمار

فهم أحدث القضايا والابتكارات وكيف يتغلب القادة العالميون على العقبات الرئيسية أمام تقدم الهيدروجين.

مواكبة المبتكرين وجعل الهيدروجين حقيقة واقعة لمؤسستك.

ومن خلال الانتقال المخطط والمباشر بعناية من مجتمع قائم على الكربون إلى مجتمع الهيدروجين ، تمتلك عمان القدرة على أن تصبح دولة رائدة في العديد من قطاعات الطاقة وتكنولوجيا الإنتاج: من تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وكذلك المنتجات الخضراء مواد مثل الأسمدة والصلب والأسمنت والألمنيوم وما إلى ذلك لتصدير المعدات لإنتاج واستخدام الهيدروجين.

الدول الرائدة في تكنولوجيا الهيدروجين

تشمل الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا الهيدروجين حاليًا اليابان وهولندا وألمانيا والنرويج. من خلال التعاون الوثيق المبكر وتبادل المعرفة والخبرة مع هذه البلدان ، يمكن لسلطنة عمان أن تصعد بسرعة إلى مجموعة المهيمنة على التكنولوجيا.

ستغطي قمة الهيدروجين الأخضر جميع مجالات تكنولوجيا الهيدروجين الخضراء: من الإنتاج والنقل والتخزين إلى التطبيق. ستتم مناقشة الجوانب الفنية والاقتصادية ، بالإضافة إلى الأسئلة حول كيفية تعاون الحكومة والصناعة على النحو الأمثل لتحقيق التنفيذ في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى أحدث التطورات ، سيتم أيضًا عرض التطورات المستقبلية. سيقدم العلماء والمتقدمون من جميع أنحاء العالم ، من معاهد الصناعة والبحوث لمحة عامة عن أحدث تقنيات الهيدروجين الأخضر.