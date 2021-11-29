ياسر صادق يستكمل تصوير مشاهد «أيام»

يستكمل الفنان القدير ياسر صادق تصوير دوره فى مسلسل أيام بحى شبرا ، حيث يجسد دور زوج للفنانة لقاء سويدان ولديه ابنتان وهما هاجر عفيفى وحنان عادل وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي شعبي في 45 حلقة وتم تصوير معظم مشاهد المسلسل فى لبنان فى نفس الحارة التى تم فيها تصوير مسلسل ملوك الجدعنة.

ويضيف ياسر صادق الحمد لله المسلسل حقق نجاح كبير فى حلقاته الأولى التى عرضت على منصة شاهد فالمسلسل يقدم موضوع جديدًا تمامًا ويحمل الجرأة والسخونة نفسيهما وهو ما وجدته عندما قرأت السيناريو الذي كتبته سماح الحريرى يضاف إلى ذلك أن الشخصية التي أجسدها شديدة الثراء في مفرداتها تستهويني تلك النوعية كممثل والحمد لله وجدت صدى لدى المشاهدين.



مسلسل أيام يعرض حاليا على منصة شاهد ويقوم ببطولته مع ياسر صادق، حورية فرغلي، شيرى عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، محمد مغربي.



المسلسل من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.