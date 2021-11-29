الجزائر تشارك في أشغال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي

يشارك وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بدعوة من نظيريه الصيني والسنغالي, في أشغال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة السنغالية داكار، اليوم وغد .

وذكر البيان الاعلامي لوزير الخارجية الجزائري، أن المشاركون في هذا الاجتماع الذي سيعقد تحت عنوان "تعميق الشراكة الصينية-الإفريقية وتعزيز التنمية المستدامة بين الصين و إفريقيا في العصر الجديد"، على متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي المنعقد على مستوى القمة ببكين في سبتمبر 2018، كما سيتم تقييم التعاون الصيني-الإفريقي في مجال مكافحة جائحة كورونا وتوجيهه بهدف الحد من تبعاتها وما أفرزته من أزمات اقتصادية ومالية، والعمل على إعادة بعث التنمية في القارة الإفريقية.

وأضاف البيان انه من المنتظر أن يعتمد الوزراء الأفارقة مع نظيرهم الصيني برنامج عمل التعاون الإفريقي-الصيني للفترة 2022-2024 فضلا عن وثيقة تتضمن التوجهات الكبرى للتعاون الصيني-الإفريقي لآفاق 2035 والتي تعد خارطة طريق للتعاون بين الطرفين على المديين المتوسط والطويل.

وفي وقت سابق قالت وزيرة الخارجية السنغالية إيساتا تال سال في افتتاح منتدى التعاون الصيني الإفريقي في داكار، عن أملها أن تقدم بكين الدعم في مكافحة انعدام الأمن في منطقة الساحل حيث تزعزع أنشطة جماعات جهادية استقرار دول عدة.

وفي حديثها للصحافة بعد اجتماع مع نظيرها الصيني وانغ يي، قالت سال إنها تأمل في أن تكون الصين "صوتا قويا" في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل.

وأضافت "نود أن يكون صوت الصين، بالنظر إلى نفوذها، صوتا قويا لدعم السنغال وجميع الدول المعنية بمشكلة انعدام الأمن في منطقة الساحل".

وشددت الوزيرة على أن جيوش المنطقة المنتشرة في منطقة الساحل بحاجة إلى "المزيد من الوسائل القانونية لتكون قادرة على محاربة الإرهابيين".

يركز منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي افتتح الأحد في داكار على التجارة والأمن، ويستمر حتى الثلاثاء.

ويأتي المنتدى بعد جولة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في نوفمبر إلى كينيا ونيجيريا والسنغال، في ظل تنافس متزايد بين بكين وواشنطن.

والصين أكبر شريك تجاري للقارة الإفريقية، مع وصول التجارة المباشرة إلى أكثر من 200 مليار دولار عام 2019، وفق السفارة الصينية في داكار.

وأعلن المنظمون أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيلقي كلمة أمام الحضور الاثنين عبر ربط بالفيديو.