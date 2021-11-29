ضبط 4548 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور، على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت جهودها تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4548 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 1467 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 152 مخالفة السير بدون تراخيص، 3 مخالفات الدراجات النارية،

من ناحية أخرى، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، والإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع الجهات المعنية.

أسفرت نتائج تلك الحملات، على مستوى محافظات «الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، البحيرة، مطروح، بنى سويف، أسيوط»، عن المرور على 13 مدرسة، بإجمالي فحص 119 حالة، وتبين سلبية جميع عينات السائقين.