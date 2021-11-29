الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4548 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات المرورية
حملات المرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور، على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت جهودها تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4548 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 1467 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 152 مخالفة السير بدون تراخيص، 3 مخالفات الدراجات النارية،

من ناحية أخرى، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، والإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع الجهات المعنية. 

أسفرت نتائج تلك الحملات، على مستوى محافظات «الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، البحيرة، مطروح، بنى سويف، أسيوط»، عن المرور على 13 مدرسة، بإجمالي فحص 119 حالة، وتبين سلبية جميع عينات السائقين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

«شاكر» يكشف لـ«الدستور» آخر تطورات مشروع الربط الكهربائى مع قبرص واليونان

«الصحة العالمية» تحذر من «عواقب وخيمة» بسبب المتحور الجديد «أوميكرون»

9.5 مليون جنيه مبيعات «الحديد والصلب للمناجم» خلال أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي