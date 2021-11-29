«أرامكو» تخطط لإنتاج مليارى قدم مكعب يوميًا من حقل الجافورة للغاز 2030

صرح أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية العملاقة وكبير إدارييها التنفيذيين، بأن الشركة تخطط لإنتاج ملياري قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي من حقل الجافورة العملاق بحلول عام 2030.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول، في الظهران شرق السعودية، إن الإنتاج من الجافورة سيسهم في جعل المملكة ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بحلول نهاية العقد.



وأضاف أن "تطوير الجافورة سيسهم في جعل مواردنا غير التقليدية الهائلة مجدية من الناحية التجارية".



وقال الناصر، في فعالية بمناسبة بدء العمليات التجارية في الجافورة، إن "الغاز الطبيعي كوقود يمثل جسرا رئيسيا في تحول الطاقة".



ومن المتوقع أن يساعد الغاز السعودية في تحقيق هدفها المتعلق بتصفير الانبعاثات بحلول عام 2060 ؛ حيث ستستخدم المملكة غازا ليحل محل النفط الخام وزيت الوقود في محطات توليد الكهرباء؛ كما ستستخدم جزءا منه في إنتاج الهيدروجين.

وفي الشهر الماضي، أعلنت مجموعة أرامكو السعودية، أن أرباحها سجلت زيادة نسبتها 158% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، متجاوزة بذلك أرباح الفترة ذاتها قبل حلول الجائحة، على وقع ارتفاع أسعار النفط وزيادة مبيعاتها مع انتعاش الطلب العالمي على الطاقة.



ويأتي الإعلان عن زيادة أرباح أرامكو فيما يلتقي قادة العالم في قمة كوب 26 للمناخ في جلاسكو الأحد، في اجتماع محوري في المعركة لمواجهة الاحتباس الحراري.

وحققت أرامكو أكبر أرباح لها منذ طرحها في سوق الأسهم في ديسمبر 2019.



وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إن صافي دخل أرامكو السعودية بلغ 114,1 مليار ريال سعودي (30,4 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 44,2 مليار ريال سعودي (11,8 مليار دولار) في الربع الثالث من 2020.



وكانت الشركة حققت أرباحًا صافية في الربع الثالث لعام 2019 قبل تفشي الجائحة بلغت 21,3 مليار دولار.



وأوضحت أن "هذه الزيادة البالغة 158% في صافي الدخل تعزى بشكل رئيسي إلى التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة".

كما تعزى إلى "زيادة هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات مدعومة بتعافي الطلب العالمي على الطاقة وزيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسة".