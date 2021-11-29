الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حفظ التحقيقات في حادث وفاة قائد دراجة بخارية في تصادم بالمعصرة

جثة
جثة

قررت نيابة المعصرة الجزئية، اليوم الأثنين، حفظ التحقيقات في وفاة قائد دراجة في تصادم مع سيارة ملاكي، لعدم وجود شبهة جنائية.

كانت شهدت منطقة المعصرة، منذ قليل، حادثًا مأساويًا باصطدام دراجة نارية بسيارة ملاكي «نيسان»، ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، يفيد مصرع رجل أربعيني في تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بدائرة القسم.

انتقلت على الفور قوة أمنية وسيارة إسعاف، وتبيّن اصطدام دراجة نارية يقودها رجل يدعى «صابر حسين على»، 46 عاما، بسيارة بسبب السرعة، ما نتج عنه وفاة قائد الدراجة، وتم نقل الجثة للمستشفى وإصابة آخر، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بإخلاء سبيل قائد السيارة ويدعى «حسين جابر عبدالرازق».

نيابة المعصرة الجزئية وفاة قائد دراجة سيارة ملاكي شبهة جنائية منطقة المعصرة مدير أمن القاهرة

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