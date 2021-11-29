«التعليم» تستعد لامتحانات «رابعة ابتدائي»

أيام قليلة وتبدأ المديريات التعليمية في استقبال طلاب الصف الرابع الابتدائي بالمدارس لعقد الامتحانات الخاصة بهم والتي تنطلق في 5 ديسمبر المقبل.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم التفاصيل الكاملة حول استعداد المديريات للامتحانات.

وتقول المصادر لـ"الدستور": تم التنبيه على المديريات بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات رابعة ابتدائي وعدم التهاون فيها وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي.

وأشارت المصادر إلى أن من لا يطبق الإجراءات الاحترازية سوف يتم تحويله للشئون القانونية.

وأكدت المصادر أن النماذج الامتحانية والتى توزعها المدارس على الطلاب لم يضعها معلمو المدرسة ولكنها نماذج مرسلة للمديريات التعليمية من الوزارة نفسها ليتم تعميمها على المدارس ويتم الاختيار منها، على أن تبدأ الوزارة فى توزيع هذه النماذج بداية من شهر ديسمبر المقبل.