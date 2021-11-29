الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1191 قضية تموينية في حملات رقابية خلال 24 ساعة

قضية تموينية
قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1191 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من أبرزها ضبط 275 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت (10٫100طن – 228 بطاقة ورغيف).

 وضبط 42 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت (70٫840 طن – 8756 عبوة – 128 قطعة)، كما تم ضبط 21 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (2٫477 طن – 108 عبوة)، وضبط 14 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت (14٫710 طن – 50150 عبوة – 36761 قطعة – 2100 لتر)، وضبط 26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (23500 لتر – 1140 أسطوانة).

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وائل لطفي

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