الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12 قطعة سلاح وتنفيذ 4 آلاف حكم بالقليوبية

اسلحة نارية
اسلحة نارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 12 قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط 26 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 34 متهم لعدد 13 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 4676 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

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