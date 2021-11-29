الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية يتفقد إدارة التخطيط والتنمية بديوان عام محافظة كفر الشيخ

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مقر الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام للمحافظة والتي تضم 4 إدارات هى إدارة التخطيط العمراني، وإدارة التنسيق الحضاري، وإدارة تطوير العشوائيات، وإدارة متابعة تنفيذ المشروعات، والتي تم تطويرها لتسهيل مهمة العاملين بها لتأدية الخدمات للجمهور في سهولة ويسر،  وتشمل كافة القطاعات الخدمية والمشروعات وتطوير العشوائيات.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، والدكتور صلاح شحاته، مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين.

ومن جانبه أشاد شعراوي ، بمعدات التطوير والتحديث التي شهدتها محافظة كفر الشيخ في إطار تحديث وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات . 

وقال "شعراوي"، إن الوزارة تعمل على التحسين المستمر لخدمات المواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى حيث تعمل وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية على رصد المخالفة من خلال التليفون المحمول ورفعها على النظام، ثم يتم تحويلها إلكترونيًا للإدارة المختصة بالمحافظة مع إمكانية متابعة الاستجابة للشكاوى من جانب القيادات.

وقال وزير التنمية المحلية ، إن الوحدة تقوم بالمساعدة أيضاً في حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التطبيقات الإلكترونية وتعزيز التواصل مع المواطن وجعله جزء من منظومة العمل وتسريع الاستجابة للشكاوى.

وأكد اللواء محمود شعراوي عَلِي أهمية وحدة نظم المعلومات الجغرافية في دعم جهود الدولة في العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها ملف التعديات عَلِي أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف في أي موقع عَلِي أرض المحافظة . 

وزير التنمية المحلية نظم المعلومات اللواء محمود شعراوي الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مستوى سطح البحر الخدمات المقدمة للمواطنين د اللواء محمود شعراوى للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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