الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملك المغرب يدعو لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

العاهل المغربي الملك
العاهل المغربي الملك محمد السادس

 طالب العاهل المغربي, الملك محمد السادس، بالعمل على إعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية، ضمن إطار حل الدولتين.

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك محمد السادس ودعا الملك في الرسالة نشرتها  وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة المغربية الرسمية)  

وأوضح  العاهل المغربي، أن بلاده مواصلة الجُهود من أجل توفير الظروف الملائمة، لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، قائلا: نجدد الدعوة إلى إطلاق جهد دبلوماسي مكثف وفاعل، لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين .

وذكّر الملك بمرور سبع سنوات على توقف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعياً المجتمع الدولي لمساعدة الطرفين على بناء أسس الثقة، والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام.

ودعا العاهل المغربي لتهيئة الظروف المناسبة لذلك، يتعين العمل على إعادة بناء الثقة بين الجانبين، يضيف الملك محمد السادس، الذي شدد على أن "المغرب سيواصل جهوده من أجل توفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات" مستثمرا مكانته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة.

وأكد على أن أي مجهود مهما خلصت النيات، لن يكتب له النجاح، إذا استمرت الإجراءات الأحادية الجانب التي تدمر فرص السلام، وتذكي العنف والكراهية.

وأضاف العاهل المغربي انه  "تلاشت فيها الثقة بين الأطراف"، كان من الممكن استثمارها لفائدة الحل المنشود الذي تتطلع إليه المجموعة الدولية، مضيفا أن "المأزق" الذي وصلت إليه عملية السلام، يُلقي على المنتظم الدولي، عبئا ثقيلاً ومسؤولية كبيرة.

وفي نفس السياق، جدد الملك التأكيد على الموقف الثابت للمملكة من عدالة القضية الفلسطينية التي تبقى جوهر الصراع في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الموقف المغربي الراسخ ليس ظرفيا أو مناسباتيا، ولا يندرج في إطار سجالات أو مزايدات سياسية عقيمة.

وأوضح أن موقف المملكة "ينبع من قناعة وإيمان راسخين في وجدان المغاربة، مسنودين بجهد دبلوماسي جاد وهادف، وعمل ميداني ملموس لفائدة القضية الفلسطينية العادلة وقضية القدس الشريف".

العاهل المغربى الملك محمد السادس الفلسطينيين الإسرائيليين المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

في لفتة إنسانية جديدة.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طفلين مصابين بضمور شبكى وحركى

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

«التموين» تبدأ طرح سلع جديدة على البطاقات الأربعاء

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

المصرية لتجارة الجملة: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع بـ «التموين» يكفي 5 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي