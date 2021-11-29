الأهرام ودار الشروق وسور الأزبكية .. أكثر من 40 دار نشر تشارك في معرض مدينتي للكتاب .. تعرف عليها !!

تحت شعاء "القراءة كالماء والهواء"، ينطلق غداً "معرض مدينتي للكتاب" في دورته الأولى ، بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي ، وذلك برعاية وزارة الثقافة و مجموعة طلعت مصطفى . وتبدأ فعاليات "معرض مدينتي للكتاب" مساء غد الثلاثاء 30 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل ، بمشاركة أكثر من 40 دور نشر .

ويشارك في المعرض أكثر من أربعين دار نشر وتوزيع على رأسها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة الأهرام، ودار الشروق، والدار المصرية اللبنانية، ودار نهضة مصر للنشر، مكتبات سور الأزبكية، ومؤسسة إبداع للترجمة والنشر، فضلا عن عشرات مؤسسات النشر الأخرى