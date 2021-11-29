الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عماد حمدي يشيد بموقف الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية

الكيمائي عماد حمدي
الكيمائي عماد حمدي

دعا الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الكيميائي عماد حمدي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم وبشكل عملي لحماية الحق الفلسطيني في مواجهة إرهاب الاحتلال، وتفعيل كل الأسلحة التي تؤدي إلى تحقيق ذلك، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال كلمته أمس الأحد في ندوة نظمتها الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عبر منصة "زووم"، بمناسبة يوم التضامن مع شعب وعمال فلسطين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال فلسطين، وبمشاركة  قيادات عمالية من رؤساء اتحادات وأمناء عامون للاتحادات المهنية العربية، وشخصيات وطنية وفكرية وإعلامية عربية.

وأكد الكيميائي عماد حمدي أن الاتحاد العربي مستعد باستمرارعلى تقديم كل أشكال الدعم التي تخدم الحق الفلسطيني، وذلك تنسيقًا مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، مقترحًا تأسيس شركة تسويق لمنتجات فلسطينين للحد من مشكلة البطالة، مثمنًا في الوقت ذاته دور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والسعي باستمرار نحو وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجهه وفي المقدمة منها آثار الاحتلال، مؤكدًا على عروبة فلسطين والقدس، منددًا بكل ممارسات الاحتلال.

وكان جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب قد أكد على دعم شعب وعمال مصر تضامنهم مع عمال وشعب فلسطين، داعيًا دول العالم لتبني مواقف عملية واضحة تؤكد علي حق هذا الشعب في أرضه وإقامة دولته المستقلة.

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