الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة) اليوم الإثنين، حضوريا الفعالية السنوية بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" تحت شعار "الاحتيال سياسة الاحتلال" وهو اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة في قرارها رقم( 40/32 ب) لسنة 1977، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.

وتضمنت الفعالية إلقاء كلمات سياسية تضامنية إلى جانب عرض فيلم قصير بهذه المُناسبة، ثم افتتاح معرض لوحات جدارية يعرض بالوثائق أساليب الاحتلال الاحتيالية لنهب ومُصادرة الأراضي الفلسطينية.

وشارك في الفعالية إلى جانب المندوبين الدائمين وأعضاء المندوبيات لدى جامعة الدول العربية، لفيف من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لفلسطين المُعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى ممثلي المنظمات العربية والدولية وحشد من الشخصيات العامة المدعوّة.

وتأتي هذه الفعالية التي تنظمها سنوياً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس التي كفلتها مبادئ القانون الدولي وأكدتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وذلك في نطاق الاحتفاليات التي تنظمها الأمم المُتحدة والعديد من المُنظمات الدولية والقوى والمؤسسات الوطنية في عواصم العالم دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرّف.

وكانت أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاقتحام المرتقب للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، التي تأتي في ظل استمرار وإمعان سلطات الاحتلال في تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، مما يشكل استهتارًا واستفزازًا لمشاعر المسلمين.

وفى بيان صحفى لها، أكدت الأمانة العامة أن هذا الاقتحام يأتي في إطار ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي من تهويد بعد تقسيمه الزماني والمكاني، عقب المذبحة التي ارتكبها أحد المتطرفين عام 1994، وراح ضحيتها 29 مصليًا.

وشددت الجامعة العربية على أن ما تتعرض له مدينة الخليل خاصة الحرم الإبراهيمي، وآخره الاقتحام المزمع للرئيس الإسرائيلي، يؤكد إمعان سلطات الاحتلال في العدوانية والعنصرية، ومواصلة إرهابها الرسمي والمنظم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، في ذات المنهج الذي تمارسه في تهويد القدس، واستهداف المسجد الأقصى المبارك، وسائر أرض دولة فلسطين المحتلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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