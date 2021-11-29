الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

بسمة وهبة
بسمة وهبة

طمأنت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لأزمة صحية، مؤخرًا، استدعت دخولها للرعاية الصحية بأحد المستشفيات خلال الأيام الماضية.

وكتبت "وهبة"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله.. أزمة وعدت.. ربنا بيبتلينا.. ومن رحمته بينجينا"، ليتفاعل معها عددًا كبيرًا من متابعيها.

 

كانت الإعلامية بسمة وهبة، قد تعرضت إلى تعب مفاجئ على الهواء أثناء تقديمها حلقة  الثلاثاء، من برنامج "90 دقيقة" على شاشة قناة "المحور"، وهو ما اضطرها إلى إنهاء الحلقة.

وتلقت بسمة وهبة خلال الحلقة العديد من المداخلات الهاتفية للتحدث عن قانون إلغاء حالة الطوارئ، حيث كانت آخر مكالمة تليفونية، قبل تعرضها للتعب المفاجئ، من اللواء خالد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، وذلك تعليقًا على قرار الرئيس السيسي، بشأن إنهاء حالة الطوارئ.

وعرضت بسمة وهبة في الفقرة الأولى للبرنامج تقريرًا عن  الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن فى تواصل قوافل المساعدات المقدمة من الحزب لأهالي محافظة أسوان من أجل مساندة المتضررين من السيول. 

وناقشت فى الفقرة الثانية من البرنامج أزمة أغاني المهرجانات، وقالت إن هناك جدالًا حول أغاني المهرجانات في المجتمع المصري، مضيفة: "الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع بعض مطربي المهرجانات".

بسمة وهبة الإعلامية بسمة وهبة أزمة صحية المستشفيات 90 دقيقة قناة المحور

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وائل لطفي

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