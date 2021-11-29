الرئيس السيسى يرحب بالحضور الضخم لمعرض «إيديكس 2021»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات المعرض العسكري «إيديكس 2021».

ورحب الرئيس بالحضور الضخم لـ«إيديكس 2021»، مؤكدا أنه يعكس أهمية وحجم الشركات الحاضرة فيه.

كما وجّه الرئيس السيسي الشكر للقائمين على تنظيم المعرض الذي عكس صورة رائعة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي.

ويشارك في فعاليات المعرض- الذي يعقد في دورته الثانية خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل- كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، ويضم 21 جناحا دوليا في هذه الدورة.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.