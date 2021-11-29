«التعليم» تطالب المديريات بترشيد الإنفاق لتغطية أجور معلمى الحصة (مستند)

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بضرورة ترشيد الإنفاق في المبالغ المخصصة لكل مديرية؛ حتى يتسنى لها تغطية أجور المعلمين بنظام الحصة، خلال العام الدراسي 2021- 2022 كاملا حتى نهايته.

وجاء نص الخطاب الذي وجهته الوزارة للمديريات التعليمية كالتالي:

«بالإشارة إلى حرص الوزارة على انتظام سير العملية التعليمية من خلال استقرار العمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021-2022 وسد العجز بالمعلمين، وفي ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الاستعانة بالمعلمين المؤهلين بنظام الحصة (20 جنيها للحصة) والتي في ضوئها صدر الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021.

وفي ضوء ما تقدم وبناء على ما ورد من الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام بديوان عام الوزارة؛ فيما يتعلق بأعداد العجز في معلمي المواد الأساسية بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية على مستوى مديريتكم الموقرة، وكذا في ضوء كتاب العميد رئيس قطاع الأمانة العامة رقم 110 بتاریخ 8/ 11/ 2021؛ بشأن المخصص المالي للمديرية لهذا الشأن..

لذا برجاء التفضل بالتوجيه نحو الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري الصادر في هذا الشأن، وكذا التوجيه نحو ضرورة ترشيد الإنفاق في المبالغ المخصصة لمديريتكم حتى يتسنى لها تغطية العام».