الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تطالب المديريات بترشيد الإنفاق لتغطية أجور معلمى الحصة (مستند)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بضرورة ترشيد الإنفاق في المبالغ المخصصة لكل مديرية؛ حتى يتسنى لها تغطية أجور المعلمين بنظام الحصة، خلال العام الدراسي 2021- 2022 كاملا حتى نهايته.

وجاء نص الخطاب الذي وجهته الوزارة للمديريات التعليمية كالتالي:

«بالإشارة إلى حرص الوزارة على انتظام سير العملية التعليمية من خلال استقرار العمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021-2022 وسد العجز بالمعلمين، وفي ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الاستعانة بالمعلمين المؤهلين بنظام الحصة (20 جنيها للحصة) والتي في ضوئها صدر الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021.

وفي ضوء ما تقدم وبناء على ما ورد من الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام بديوان عام الوزارة؛ فيما يتعلق بأعداد العجز في معلمي المواد الأساسية بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية على مستوى مديريتكم الموقرة، وكذا في ضوء كتاب العميد رئيس قطاع الأمانة العامة رقم 110 بتاریخ 8/ 11/ 2021؛ بشأن المخصص المالي للمديرية لهذا الشأن..

لذا برجاء التفضل بالتوجيه نحو الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري الصادر في هذا الشأن، وكذا التوجيه نحو ضرورة ترشيد الإنفاق في المبالغ المخصصة لمديريتكم حتى يتسنى لها تغطية العام».

مستند
مستند
العملية التعليمية وزارة التربية نوفمبر المعلومات مخرج مهارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الصف الرابع الابتدائي الدكتور طارق شوق دراسات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

«الصحة العالمية» تحذر من «عواقب وخيمة» بسبب المتحور الجديد «أوميكرون»

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية فى افتتاح معرض إيديكس 2021

تزامنًا مع محاكمة المتهم.. تفاصيل واقعة التحرش بـ«فتاة وسط البلد»

الرئيس السيسى يرحب بالحضور الضخم لمعرض «إيديكس 2021»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني