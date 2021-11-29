تنظيم قافلة بيطرية مجانية في قرية«ريفا» بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط غدًا "الثلاثاء"، ضمن خطة القوافل البيطرية المجانية التي تم وضعها مسبقًا لتقديم الخدمات، والعمل على غفادة أكبر قدر من المزارعين والمربين وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولدعم و تنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة.

قافلة بيطرية



والفت المحافظ، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات و الهيئات الحكومية و غير الحكومية و المجتمع المدني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و هو ما يلاقي اقبالاً و استحساناً لدى المزارعين و صغار المربين.

قافلة بيطرية





وأوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أنه سيتم الكشف على عدد كبير من الماشية باستخدام أحدث وسائل التشخيص (السونار) فضلاً عن رش وتطعيم الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية بالاضافة إلى صرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم للتلبك المعوي والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم التي قد تصيب الماشية.

قافلة بيطرية





يأتي ذلك خلال قافلة بيطرية مجانية سيتم تنظيمها بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط غدًا "الثلاثاء" بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتوجيهات الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم خدمات للمواطنين بالقرى والنجوع والرفع عن كاهلهم وخاصة صغار المربين بالأماكن البعيدة والنائية مضيفاً أن القافلة سوف تضمن عقد ندوات ارشادية وتعليمية وتقديم خدمات واستشارات بيطرية للمربيين.