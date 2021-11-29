فرش شقة وأجهزة عرائس.. وصول هدايا قرينة الرئيس لأسرتي شما بالمنوفية

وصلت مساء أمس هدية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إلى أهالي شما والتي تم إرسالها عن طريق مؤسسة "حياة كريمة" والتى كانت بمثابة استجابة لمطالب العائلتين الذين قامت قرينة الرئيس بمقابلتهما في زيارتها التفقدية لقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

هدايا قرينة الرئيس لأسرتي شما بالمنوفية

وتضمنت الهدايا جهاز عروس لاثنتين من بنات السيدة هناء بكر حماد والتي تسكن بجوار مركز شباب شما والتي كانت قد دعت السيد انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لشرب الشاي بمنزلها، كما تم إرسال عفش شقه كامل انتريه وحجرتين نوم وحجرة سفرة وكل مشتملات جهاز شقة عصرية من أدوات كهربائية ومنزلية.

هدايا قرينة الرئيس لأسرتي شما بالمنوفية

كما تم إرسال جهاز عروس كامل لابنة السيدة سماح فرج حنا والتي قابلت قرينة رئيس الجمهورية وطلب منها مساعدة، كما أرسلت إليها سيارة سوزوكي حتى يقوم أحد أبنائها بالعمل عليها وفتح باب رزق لها ولأولادها وتعد سماح حنا من أهالي قرية شما والتي قابلت أيضا السيدة انتصار السيسي أثناء زيارتها لقرية شما.

هدايا قرينة الرئيس لأسرتي شما بالمنوفية

وقامت السيدة انتصار السيسي بتكليف مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية بتولي مهام إرسال هديتها لأسرتي قرية شما حيث قابل أهالي القرية موكب الهدايا بالاحتفال والبهجة لمساعدته بعض أهاليهم وتوفير حياة كريمة بالمنوفية، كما حضر التسليم وفد من محافظة المنوفية مع نادر أبو عامر رئيس الوحدة المحلية بقرية شما.

هدايا قرينة الرئيس لأسرتي شما بالمنوفية

وشكرت الأسر التي قامت قرينة الرئيس بمساعدتهم كرمها وتواضعها واستجابتها لتوفير حياة كريمة لهم.

هدايا قرينة الرئيس لأسرتي شما بالمنوفية

وكانت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، زارت قرية شما التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وذلك لتفقد أعمال "حياة كريمة"، كما زارت مركز شباب قرية شما وحضرت احد القوافل المجانية التي تقوم بتنظيمها المبادرة حياة كريمة في جميع قرى الجمهورية.

هدايا قرينة الرئيس لأسرتي شما بالمنوفية

هدايا قرينة الرئيس لأسرتي شما بالمنوفية

هدايا قرينة الرئيس لأسرتي شما بالمنوفية