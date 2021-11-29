تفاصيل خطة «الري» لتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية وتحديد السحب الآمن منها

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، خطة أعمال متكاملة لحصر إمكانيات المياه بالآبار الجوفية، وتشغيلها بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية، وذلك بجانب استكمال حصر الآبار على مستوى الجمهورية وبالأخص الغير مرخصة.

التشغيل بالطاقة الشمسية توفيراً للكهرباء

كما تستهدف الخطة تحديد الإمكانيات المتاحة لجميع الآبار الجوفية بالمحافظات، وتحديد كميات السحب الأمن للمياه.

وواصلت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالواحات البحرية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، الإثنين، تنفيذ أعمال تركيب الألواح الشمسية ضمن عملية تجهيز تسعة آبار جديدة، لبدء خطة التشغيل بالطاقة الشمسية توفيراً للطاقة الكهربائية والديزل المستخدم في تشغيل الآبار.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالواحات البحرية والداخلة، أعمال تركيب مواسير UPVC في الآبار الجوفية التابعة لزمام الإدارة للحفاظ على المياه من الهدر والتلوث وإطالة عمر الاستخدام.

من جانبه قال الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتطوير الآبار الجوفية وتشغيلها بالطاقة الشمسية بالواحات البحرية والداخلة وعدة مناطق أخرى، توفيراً للطاقة المستخدمة.

تحديد إمكانيات السحب الآمن من الآبار

كما أوضح رئيس القطاع، إنه يتم إعداد وتنفيذ قواعد البيانات لجميع الآبار الجوفية، وتحديثها باستمرار لتحديد إمكانيات وكميات المياه ومعدلات السحب الأمن منها حفاظاً على الموارد المائية.

بالإضافة إلى ما سبق، أشار الظاهر إلى إعداد قواعد بيانات كاملة لجميع الآبار الجوفية علي مستوي الجمهورية، وكذلك القيام بتحديثها بصفة مستمرة من قبل الكوادر البشرية بقطاع المياه الجوفية والتي تم تأهيلها ضمن الدراسة التى تتم مع جامعة القاهرة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ خطة أعمال متكاملة لحصر إمكانيات المياه بالابار الجوفية، وتشغيلها بالطاقة الشمسية، وتحديد إمكانيات المياه بها بالتعاون مع عدة جهات منها جامعة القاهرة.