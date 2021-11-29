الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا بينهم طفلين إثر حادث تصادم ببني سويف

حادث تصادم ببني سويف
حادث تصادم ببني سويف

أصيب 12 شخصاً بينهم طفلين، اليوم الاثنين، فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم في نطاق محافظة بني سويف، أمام عزبة تابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام عزبة علي حموده التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف، وجرى نقل المصابين وهم إقبال حمدي زيدان 21 عامًا، طالبة بكلية طب النهضة مصابة بكسر بالقدم اليسرى، ورمزي حلمي يوسف 68 عامًا مصاباً بجروح وسحجات بالجسم، ودنيا علي حسنين 30 عامًا مصابة بجروح وكدمات بالصدر، ومودة فتحي أحمد 7 أعوام مصابة بجروح وسحجات بالجسم مع اشتباه كسر بالساق اليمنى، و مروان فتحب أحمد 7 أعوام مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد حسن 35 عامًا مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب كريم وجيه محمد 19 عامًا مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وإلهام محمد سلطان 24 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وحسن صلاح الدين فرحات 43 عامًا مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و عائشة عرفات طه 41 عامًا مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، سعاد أبو بكر عبد الرحمن 66 عامًا مصابة بجرح قطعي بالساعد الأيسر، وأميرة محمد طه 38 عامًا مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

و جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

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وائل لطفي

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