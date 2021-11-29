الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القليوبية يضبط 26 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة

أمن القليوبية
أمن القليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 عاطلًا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفرشكر، وبحوزتهم 528 جرامًا من الهيروين المخدر، و1015 جرامًا من مخدر الحشيش، و225 جرامًا من مخدر البودر، و240 جرامًا من البانجو، و275 جرام إستروكس و580 جرام شادو، و430 جرام آيس، و647 قرصًا مخدرًا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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