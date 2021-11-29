الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين وموزمبيق يتعهدان بتعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة

وانغ يي
وانغ يي

تعهد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الموزمبيقية فيرونيكا ماكامو يوم الأحد بتعزيز التعاون متبادل النفع بين البلدين خلال اجتماع عقد هنا في العاصمة السنغالية.

ويأتى الاجتماع قبل المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك) والمقرر أن يعقد في الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر.

وقال وانغ إن موزمبيق تعد شريكا مهما للصين في إفريقيا. وفي السنوات الأخيرة، استمرت الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين في التعمق، وحقق التعاون الثنائي في مختلف المجالات نتائج مثمرة. وقد اهتم الشعبان الصيني والموزمبيقي ببعضهما البعض وتكاتفا في محاربة كوفيد-19، مما أدى إلى مواصلة تعزيز الصداقة التقليدية بين الجانبين.

وأضاف الدبلوماسي الصيني الكبير أن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية-الموزمبيقية، وتقف مستعدة، بتوجيه من التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا البلدين، لاغتنام الاجتماع كفرصة، لتعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتحقيق المزيد من التطور.

وقال أيضا إن التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي استمر في النمو بين الجانبين على الرغم من تأثير الوباء بفضل جهودهما المشتركة.

وأكد وانغ استعداد الصين لتعزيز التعاون متبادل النفع مع موزمبيق في مجالات البنية التحتية والزراعة والطاقة في إطار البناء المشترك للحزام والطريق، ومنتدى التعاون الصيني-الأفريقي، والمنتدى الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية، من أجل مساعدة موزمبيق على تحقيق تنمية أسرع.

ومن جانبها، هنأت ماكامو بحرارة الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، مشيرة إلى أن بلادها مستعدة لتعزيز العلاقات بين الحزبين والتبادلات بشأن حوكمة الدولة مع الصين.

وقالت إن موزمبيق والصين تتمتعان بصداقة تقليدية عميقة، وإن الدولتين وقفتا دائما معا بقوة، مضيفة أن الشعب الموزمبيقي ممتن للغاية للصين لمساعدتها موزمبيق على تحقيق الاستقلال، مؤكدة أن دعم الصين جعل موزمبيق على ثقة كبيرة بتنميتها المستقبلية.

كما أكدت وزيرة الخارجية التزام موزمبيق بقوة بسياسة صين واحدة ودعمها للصين بحزم فيما يتعلق بحماية مصالحها الجوهرية، مشيرة إلى أن موزمبيق مستعدة لتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعميق التعاون متبادل النفع، والحفاظ على التضامن والتنسيق في الشؤون الدولية مع الصين.

كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في العمل المشترك من أجل تحقيق النجاح الكامل للمؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي وضخ حيوية جديدة في التعاون الصيني الأفريقي.

دكار الصين موزمبيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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