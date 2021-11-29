جدل صاحبه خوف شديد، هذه هي الحالة التي سيطرت على مستخدمي تطبيق "تيليجرام" في مصر، على مدار الساعات الماضية، فالأزمة لم تكن في مصر فقط، بل إن الأزمة امتدت لتشمل عدد من دول العالم، حيث بدأ الأمر بإبلاغ عدد من مستخدمي تطبيق تيليجرام في مصر، عن توقف الخدمة لساعات مساء أمس الأحد، الأمر الذي أدىى إلى غضب شديد بين المستخدمين لما له من أهمية شديدة في المراسلة، حيث يأتي في المرتبة الثانية عقب تطبيق واتساب.

القصة الكاملة لتعطل "تيليجرام" في مصر

“عدم القدرة على الرد على الرسائل”

بدأت القصة بعطل فني لاحظه المستخدمون لتطبيق تيلجرام، حين تعطلت المكالمات والرسائل بشكل مفاجئ فلم يعد المستخدمين قادرون على إرسال أو الرد على الرسائل.

“تويتر المنصة البديلة”

سيطر غضب شديد على مستخدمي تليجرام، حيث انتقل المستخدمون الغاضبون من تعطل التيلجرام إلى موقع التدوينات القصيرة تويتر للإبلاغ عن المشكلة وكتابة تدوينات في محاولة لفهم ما يحدث، وعلى الفور انتشرت شائعات كالنار في الهشيم بأن التطبيق قد حُجب في مصر بشكل نهائي.

“استخدام موقع الحجب”

بعض المستخدمين تمكنوا من الدخول إلى التطبيق عببر استخدام تقنية vpn الذي يبدل الip ليصبح خارج مصر، في خطوة اعتيادية يلجأ إليها مستخدمي المواقع المحجوبة عند تعطلها والاحتياج إليها بشكل ضروري.



ازدادت الأمور تعقيدا بعدم حديث خريطة الأعطال بموقع Downdetector إلى ما حدث بتطبيق تيلجرام، حيث اعتقد الأشخاص الذي يواجهون مشكلة بالتطبيق، أن العطل يرجع إلى حجب تيليجرام في مصر.

جدير بالذكر أن تطببيق التيلجرام نال شهرة واسعة على مدار السنوات القليلة الماضيةة، حيث أنه الأكثر استخداما بعد تطبيق الواتساب، حيث أسس التيلجرام هو رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف، في عام 2013، ويبلغ عدد مستخدميه حاليا أكثر من 900 مليون مستخدم نشط حول العالم.