رصد 6 إصابات بمتحور «أوميكرون» في أسكتلندا

أعلنت السلطات الصحية في أسكتلندا، رصد 6 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الإثنين، عن وزير الصحة الاسكتلندي، حمزة يوسف، قوله "سيتم توفير كل سبل المساعدة والدعم للمصابين، وستقوم هيئة الصحة العامة في أسكتلندا بتتبع كل من تواصل مع المصابين خلال الفترة الأخيرة في مسعى لتحديد مصدر الإصابة، إلى جانب متابعة الحالة الصحية لكل من خالطهم خلال الاسابيع الأخيرة".

وأضاف: "لا يزال هناك الكثير لنعلمه عن متغير "أوميكرون"، لا سيما فيما يتعلق بشدته وقابلية انتقاله والاستجابة للعلاجات أو اللقاحات، ويعمل العلماء بخطى سريعة لتوفير معلومات إضافية، وحتى يتم معرفة المزيد، يجب أن نكون حذرين ونقوم بكل ما في وسعنا لتقليل مخاطر انتشار العدوى".

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد معلومات كافية بعد لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطرًا من سلالة دلتا.

وقالت الصحة العالمية- في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "من غير الواضح بعد حول ما إذا كان متحور أوميكرون ينتقل بشكل أسرع بين الأشخاص مقارنة بالمتحورات الأخرى بما فيها دلتا".

وأضاف البيان أن عدد الأشخاص المصابين بكورونا ازداد في مناطق بجنوب إفريقيا انتشر بها هذا المتحور، ولكن الدراسات الوبائية جارية لمعرفة ما إذا كان ذلك بسبب أوميكرون أم عوامل أخرى.

وأشارت الصحة العالمية بحسب البيان، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة بمتحور "أوميكرون" يزيد من حدة المرض مقارنة بالمتحورات الأخرى أم لا، لافتة إلى أن اللقاحات الحالية المضادة لكورونا فعالة ضد المرض.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدًا، في جنوب إفريقيا، كما أعلن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدًا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا و7 دول مجاورة لها.