الهند تعلن إجراءات جديدة للسفر اعتبارًا من مطلع ديسمبر المقبل

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الإثنين، أن قواعد السفر الجديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع ديسمبر المقبل.

وذكرت الحكومة الهندية- في بيان بحسب صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية عبر موقعها الإلكتروني- أن تلك القواعد الجديدة جاءت نظرًا لمتغير "أوميكرون" المتحور الجديد لفيروس كورونا، مضيفة أن كل المسافرين القادمين من الدول الخطيرة سيتم إلزامهم بإجراء اختبار فور وصولهم المطار بالإضافة إلى أن 5% من القادمين من الدول المصنفة بأنها ليست في خطر سيتم إجراء اختبار عشوائي لهم.

وتمثل الإجراءات الجديدة اختبار "PCR" بنتائج سلبية خلال الـ14 يومًا، كما سيتم إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل دخولهم الهند.

وذكرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم، أن الهند سجلت 24889 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 48.31 مليون منذ بدء الجائحة، وسجلت البلاد 110 وفيات جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 781907.

كما طلب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من المسئولين، مراجعة خطط تخفيف قيود السفر الدولي بعد ظهور متغير أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.