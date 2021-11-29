الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تحذر من التسرع في إصدار الأحكام على متحور «أوميكرون»

أوميكرون
أوميكرون

حذر مسئولون أمريكيون في قطاع الصحة، من التسرع في الأحكام على المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي أُطلق عليه اسم "أوميكرون" قبل توفر البيانات اللازمة بشأن مدى سرعة انتقاله وفعالية اللقاحات المتاحة حاليًا في مقاومته، كما تسابق الإدراة الأمريكية الزمن لمواجهة احتمالات انتقال أوميكرون إلى الولايات المتحدة.

وأكد الخبراء، وفقًا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن البيانات المتعلقة بـ"أوميكرون" لا تزال محدودة للغاية؛ وذلك في ظل توقعات بأن تكشف الأسابيع القادمة عما إذا كان لديه القدرة على مقاومة اللقاحات المتاحة حاليًا.

وتوقع كبير المستشارين الطبيين للرئيس بايدن، أنتوني فاوتشي، وصول المتحور الحتمي للبلاد، على الرغم من عدم رصد أى إصابة بالمتحور الجديد في الولايات المتحدة حتى الآن، محثًا الأمريكيين البالغين الذين مر على تلقيحهم 6 أشهر على الحصول على الجرعة المعززة، وبدء التعايش مع فيروس كورونا مع قلة احتمالات القضاء عليه نهائيًا على المدى القصير.

من جانبه، أشار مدير المعهد القومي للصحة فرانسيس كولينز، إلى أنه إذا كانت اللقاحات المعتمدة قد أثبتت قدرتها على مقاومة كل متحورات فيروس كورونا حتى الآن، فقد تكون قادرة أيضًا على مقاومة "أوميكرون"، فضلًا عن أن الجرعات المعززة ستضيف جدارًا آخر من الوقاية حيث تحتوى على محفزات للجهاز المناعي.

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