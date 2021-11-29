الرئيس الفرنسي يحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لكورونا

حصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على جرعته المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسجد (كوفيد-19) ، إضافة إلى لقاح الإنفلونزا.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، أن الرئيس ماكرون، يعتزم أن يكون مثالًا يُحتذى به للشعب الفرنسي ويدعم تعزيز اللقاح المضاد لكورونا، موضحة أنه وفقًا للسلطة التنفيذية في فرنسا، فإن عدد الحقن بالجرعة الثالثة يشهد ارتفاعًا حاليًا؛ ما يشير إلى أن 10 ملايين شخص تلقوا جرعتهم التعزيزية بحلول نهاية الأسبوع.

يُذكر أن 7 مليونًا و 233 ألفًا و42 مواطنا تلقوا أمس الأحد، جرعتهم المعززة ضد "كوفيد-19"، وفقًا لأرقام الصحة العامة الفرنسية.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن رصد 8 إصابات "غير مؤكدة" بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وأوضحت المديرية العامة للخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة الفرنسية في بيانٍ لها أن المصابين المحتملين هم أشخاص عادوا من جنوب إفريقيا خلال الأيام الـ14 الماضية وثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن السلطات الصحية تبذل جهودها لتحديد المصابين في أقرب وقت ممكن لعزلهم، وحجر جميع الأشخاص المخالطين لهم.

يُشار إلى أن الجرعات المعززة متاحة لجميع البالغين منذ أول أمس السبت، منذ خمسة أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الفرنسية عن تدابير صحية دون تدابير حجر أو حظر تجول حيث تشهد فرنسا موجة خامسة من الوباء ونوع جديد من "كوفيد-19" يسمى "اوميكرون" يهدد أوروبا، حيث تجاوز عدد وفيات الوباء في ألمانيا التي تواجه أعنف موجة وبائية، عتبة 100 ألف وفاة.