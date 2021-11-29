الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«اقتصادية النواب»: قرار السعودية بإلغاء حظر السفر يخدم مليوني عامل مصري

النائب محمد عبد الحميد
النائب محمد عبد الحميد

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان وزارة الداخلية بدولة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالسماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من عدة دول بينها مصر إضافة لإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، وذلك بعد استقرار الوضع الوبائي فيها.

وقال "عبد الحميد " فى بيان اليوم، إن هذا القرار سيكون له آثاره اليجابية على دعم الاستثمارات والتبادل التجاري ويدعم أكثر من مليوني مصري يقيمون بالمملكة العربية السعودية، خاصة أنه من المعروف أن المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم المتواجد بها العمالة المصرية، مؤكداً أن هذا القرار لقى ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من جميع العاملين المصريين بالسعودية الذين عانوا خلال الأشهر الماضية بسبب حظر السفر للمملكة وكان من يريد أن يحصل على فرصة عمل بالسعودية يلجأ للسفر إلى بلد ثالث كالأردن بهدف السفر في النهاية إلى السعودية للالتحاق بوظائفهم بعد قضاء 14 يوما بالبلد الثالث، وذلك الأمر كان يكلفهم  أعباء مالية كبيرة.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير للمملكة العربية السعودية على هذا القرار المهم الذي يدعم العلاقات بين القاهرة والرياض فى مختلف المجالات.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية صرح بأنه ، إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، الذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميًا ، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا ، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: "إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند"،  دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة".

الدكتور محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب وزارة الداخلية العربية السعودية فيروس كورونا

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