الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تجعل منهم أبطالا.. 3 فوائد هامة لقراءة القصص للأطفال

القراء للاطفال
القراء للاطفال

لفترة طويلة، كان من الصعب خلال العقدين الماضيين الحصول على كتب الأطفال أو وجود مواقع  تضم شخصيات متنوعة ثقافيًا لكن هذا تغير بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية،  وأصبح من الضروري أن نملأ مكتبات منزل أطفالنا بالكتب التي تحتوي على شخصيات تشبههم، وانتشرت صفحة عبر موقع التواصل "فيسبوك" تصنع قصص ويكون البطل فيها ابنك أو بنتك، وهذا سوف يكون له تأثير كبير علي طفلك خاصة في تكوينه العقلي.

و نرصد في التقرير التالي تأثير صناعة القصص التي سوف يكون البطل هو ابنك أو ابنتك وفقا لموقع “scholastic ” 

1- تساعد على الإلهام وإحداث التغيير

يحتاج الأطفال إلى رؤية أشخاص يشبهونهم واجهوا تحديات وتغلبوا على العقبات، وأحدثوا فرقًا في العالم، ويمكن أن تؤثر أيضا قصص حياة الآخرين على حياتنا من خلال مساعدتنا على فهم عالمنا بشكل أفضل، ابحث عن كتب حول إلهام الأفراد الذين يعكسون ثقافتهم أطفالك.

2-  تحقيق الذات من خلال القراءة

تصبح القراءة وسيلة لتحقيق الذات، وغالبًا ما يسعى القراء مراياهم في الكتب "، لا يجب أن تدور جميع الكتب المتطابقة حول شخص معين حقق أشياء عظيمة يحتاج الأطفال أيضًا إلى رؤية أطفال مثلهم يقومون بأشياء عادية للأطفال مثل زيارة المكتبة والذهاب إلى المسبح واللعب في الفناء الخلفي.

3- التعرف على الثقافات الأخرى والاتصال بها

عندما يستمتع الأطفال بقراءة العناوين مع شخصيات تشبههم ، فإن ذلك يساعد في تكوين اتصال بالكتاب على مستوى آخر، و يتيح التعرف على الشخصيات في القصة فهمًا أعمق للنص لأن الأطفال يقومون بهذه الأنواع من الاتصالات الذاتية. 

 و هذا لا يعني أن جميع الكتب يجب أن تحتوي على شخصيات تشبه أطفالنا، تعمل الكتب أيضًا كنوافذ على الثقافات الأخرى ، مما يسمح لنا بالسفر إلى أماكن أخرى والتواصل مع الآخرين الذين ليسوا مثلنا تمامًا.

لفترة طويلة جد ا لصعب الحصول على كتب الأطفال تضم شخصيات شخصيات تشبههم تصنع قصص وبيكون البطل فيها ابنك او بنتك

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

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