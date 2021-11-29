ياسمين فؤاد: نبذل قصارى جهدنا لرفع درجة الوعى للحد من استخدام البلاستيك

استعرضت وزارة البيئة تقريرًا حول أنشطة مشروع "الفيوم أفضل بدون بلاستيك" والذى تم إطلاقه بمحافظة الفيوم كونها تعاني من الاستخدام المفرط لأكياس البلاستيك، فكان من الضرورى تنفيذ مشروعات ومبادرات محلية بالمحافظة للحد من أضرار التلوث البلاستيكي، والمشروع ممول من مرفق البيئة العالمية، وبرنامج المنح الصغيرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويسعى المشروع إلى التوعية بالحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، من خلال إطلاق حملات توعية بأضرار ومخاطر استخدام البلاستيك على البيئة والصحة، كما يقود بمبادرات تهدف لإيجاد بدائل مناسبة سواء الأكياس الورقية أو القماش، حيث يتم التطبيق على سلاسل السوبر ماركت و الصيدليات الكبرى كنقطة انطلاق لنشر المبادرة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة بدأت في السنوات القليلة الماضية باتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، حيث بدأت المرحلة الأولى من خلال إطلاق المبادرة الوطنية للحد من استخدامه، وقد تم خلالها إعداد دراسة تحليلية لمنظومة البلاستيك في مصر، وانتهت الدراسة إلى 4 بدائل رئيسية لتلك الأكياس، وهي الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، والأكياس غير المنسوجة. مشيرة إلى استمرار إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعي وإيجاد مشاركة مجتمعية، ودعم الوزارة لمقترحات منظمات المجتمع المدني والشباب في مجال الحد من استهلاك البلاستيك وإعادة تدويره.

جدير بالذكر أن تقارير وزارة البيئة تشير إلى أن مصر تستهلك أعداد كبيرة من الأكياس البلاستيكية سنويًا، وتعد الطرق الوحيدة للتخلص منها هي إما حرقها مما يؤدي لتلوث الهواء أو التخلص منها في المحيطات ما يعني تدمير الحياة البحرية بها، حيث يحتاج التخلص من اضرار تلك الأكياس من 50 إلى 100 عام للتخلص. فتتراكم فوق بعضها البعض وتشكل على المدى الطويل مشكلة كبيرة تهدد البيئة والصحة، لذلك لا بد من تضافر وتعاون الجميع للتصدى لتلك المشكلة بما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع ككل.