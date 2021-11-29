الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» توضح كيفية زراعة أشجار التمر الهندي بكل أنواعها

أشجار التمر الهندي
أشجار التمر الهندي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن كيفية زراعة أشجار التمر الهندي، حيث تتعدد أنواع التمر الهندي ليعطي كلا منها مذاقا حامضيا مختلفا تبعاً لنوعها، سواء التمر الهندي الحلو، أو التمر الهندي الأسترالي، أو التمر الهندي الإسباني. 

- متطلبات زراعة التمر الهندي

 

• التعرض لأشعة الشمس والحرارة مباشرة .

• يفضل الزراعة في تربة طينية عميقة أو الطينية المالحة دون الاهتمام بمستوى درجة الحموضة .

• تروي أشجار التمر الهندي بعمق، حتى تجف كما أنها تتحمل الجفاف والملوحة مع عدم وجود آثار جانبية ضارة .

• تسميد الأشجار الصغيرة خلال الموسم من 2 إلى 3 مرات بسماد 6 – 6 – 3، وتسمد الأشجار الكبيرة بسماد 3 – 8 -9 عند الحاجة بجانب استخدام الأسمدة العضوية والطبيعية .

• يتطلب درجات حرارة معتدلة كما أنه يمكنه تحمل برودة الشتاء قليلاً ويفضل تدفئة الأشجار .

- طريقة زراعة أشجار التمر الهندي بالشتلات

1- تحفر التربة الطينية الجيدة الصرف بحفرة أكبر من حجم جذر شتلة التمر الهندي، وتعرضها لأشعة الشمس .

2- وضع الشتلة على جانب من الحفرة ثم نمسك الجذع ونحركه برفق بعيداً عن كرة الجذر .

3- وضع كرة الجذع على ارتفاع 1 بوصة فوق سطح التربة، ثم يمكن إزالة التربة لضمان استقرار شتلة التمر الهندي في الأرض من جذورها .

4- وضع التربة مرة أخرى حول الحفرة والضغط عليها لتسقط إلى الأسفل ثم تنعم المنطقة جيدا بعد الردم .

5- ري الأرض المنزرعة وإزالة الأمراض أو الجذور المتبقية فوق سطح التربة .

6- تسميد التربة على الدفعتين بسماد 6 – 6- 3 الدفعة الأولى في الربيع، والثانية في فصل الصيف .

7- رش الشتلات بالمياه خلال فترات الجفاف بمعدل أعلى من 4 بوصات من عمقها .

8- نشر طبقة من النشارة بمعدل يتراوح بين 2 إلى 4 بوصات للحفاظ على جودة التربة .

9- تقليم أشجار التمر الهندي في الربيع والخريف لإزالة الخشب الملتوي .

10- يعد التمر الهندي مقاوم للحشرات كما يفضل زراعته أسفل أسعة الشمس مباشرة وهو يتحمل الجفاف .

 

- أهمية زراعة أشجار التمر الهندي

 

 1- يعد التمر الهندي مشروبا غنيا بالمعادن والفيتامينات.

2- يستخدم لعلاج حالات الإمساك والنزلات المعوية.

3- ينشط مشروب التمر الهندي الجسم ويقضي على الخمول.

4- غني بالمضادات الحيوية ويقضي على الجراثيم والبكتيريا.

5- يفيد في ارتفاع ضغط الدم والصداع.

6- يضاف لأدوية الأطفال ويعالج ارتفاع درجة الحرارة.

الزراعة تكشف كيفية زراعة أشجار التمر الهندى لكل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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