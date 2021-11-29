الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تزوير عملات ومستندات».. سقوط «ابن القنصل» في قبضة الأمن

تزوير
تزوير

اعترف متهم بارتكابه العديد من جرائم التزوير، بتزوير العملات الوطنية والأوراق والمستندات والعقود، حتى لقبه بعض المواطنين بـ"ابن القنصل".

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانىء بورسعيد، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد، مطلوب التنفيذ عليه في 186 حكما قضائيا وغرامة، في قضايا "تزوير – تهريب"، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 313 سنة، وغرامات مالية بلغت 57000 جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً، ما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة.

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