الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهم انتحل صفة ضابط لسرقة أموال شركة: «كنت عارف مواعيد تحصيل الفلوس»

متهم
متهم

اعترف متهم بتزعمه تشكيلا عصابيا في المرج بالقاهرة، أنه انتحل صفة ضباط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين، مؤكدا أنه نظراً لعمله بإحدى الشركات ومعرفته بمواعيد تحصيل واستلام المبالغ المالية اتفق مع باقى المتهمين، وانتحلوا صفة رجال شرطة للاستيلاء على أموال مندوب الشركة.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالسرقة منتحلين صفة رجال شرطة فى المرج، وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من مندوب إحدى الشركات، وسائق بذات الشركة، مقيمين بدائرة القسم، بأنه عقب تحصيلهما مبلغا ماليا من أحد المحال التجارية الكائن بدائرة القسم، وحال سيرهما بدائرة القسم مستقلان سيارة الشركة فوجئا بسيارة "ميكروباص" دون لوحات معدنية يستقلها 3 أشخاص، قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالى المشار إليه و2 هاتف محمول وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغ الثاني، بالاشتراك مع 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال ركوبهم سيارة "ميكروباص"، بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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