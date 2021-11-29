المتهم بإدارة مكتب للخدمات الحكومية بدون ترخيص في القاهرة: «بقلب أكل عيشي»

اعترف متهم بإدارة مكتب لتقديم الخدمات الحكومية بدون ترخيص في القاهرة، بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بحيازته للأسلحة بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وقال "بقلب أكل عيشي".

وأوضح المتهم في اعترافاته أن الصواعق والدنك وجهاز اللاسلكي، خاصين بشركة أمن ملكه "مغلقة"، وشهادات الميلاد خاصة ببعض العاملين بذات الشركة

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد ألقوا القبض على صاحب مكتب تقديم خدمات إصدار الأوراق الحكومية بدون ترخيص وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

و تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وبحوزته (طبنجة"بدون خزينة" – فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 4 صواعق كهربائية – 6 دنك – جهاز لاسلكى والشاحن الخاص به – 5 شهادات ميلاد بأسماء أشخاص مختلفة).