الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهمة بخطف سيدة في القاهرة: «أوهمتنا بقدرتها على العلاج بالسحر وسرقتنا»

ضبط متهمة
ضبط متهمة

اعترف المتهمون باختطاف سيدة في  محافظة القاهرة بارتكاب الجريمة تفصيليا، و أكدت متهمة بأن ابنتها تعاني من مرض واستعانت بـ"معالجة روحانية" لعلاج ابنتها، إلا أنها توقفت فجأة عن حضور الجلسات واكتشفت سرقة مبلغ مالى، وقطعة مشغولات ذهبية.

و أوضحت أنه اختمر فى ذهنها فكرة استدراجها وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة لإجبارها على معالجة نجلتها ورد المبلغ المالى وقطعة المصوغات المستولى عليهما، واستعانت بمتهمين آخرين لمساعدتها في تنفيذ الجريمة.

 - تفاصيل الواقعة

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة اختطاف سيدة في النزهة وإجبارها على توقيع إيصالات بالإكراه وتحديد وضبط الجناة، وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، يفيد بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص أخبره خلاله باحتجاز شقيقته، وطلب منه الحضور وتسليمه بطاقتها الشخصية مقابل إطلاق سراحها وحال توجهه لمسكن شقيقته ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج تبين له عدم تواجدها بالشقة سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم المذكور وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، و بمواجهته إعترف بقيامه وآخرين باحتجاز المجني عليها بشقة كائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها ، وأمكن ضبط 6 أشخاص "من بينهم سيدتين"، وبصحبتهم المجني عليها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

«الصحة العالمية» تحذر من «عواقب وخيمة» بسبب المتحور الجديد «أوميكرون»

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

«معلومات الوزراء» يكشف تأثير التغيرات المناخية على التصنيف الائتماني للدول

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

رئيس «الضرائب»: دمج المأموريات يسير وفقًا لخطة زمنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل عقب اقتحام «هرتسوغ» للحرم الإبراهيمي