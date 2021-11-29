متهمة بخطف سيدة في القاهرة: «أوهمتنا بقدرتها على العلاج بالسحر وسرقتنا»

اعترف المتهمون باختطاف سيدة في محافظة القاهرة بارتكاب الجريمة تفصيليا، و أكدت متهمة بأن ابنتها تعاني من مرض واستعانت بـ"معالجة روحانية" لعلاج ابنتها، إلا أنها توقفت فجأة عن حضور الجلسات واكتشفت سرقة مبلغ مالى، وقطعة مشغولات ذهبية.

و أوضحت أنه اختمر فى ذهنها فكرة استدراجها وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة لإجبارها على معالجة نجلتها ورد المبلغ المالى وقطعة المصوغات المستولى عليهما، واستعانت بمتهمين آخرين لمساعدتها في تنفيذ الجريمة.

- تفاصيل الواقعة

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة اختطاف سيدة في النزهة وإجبارها على توقيع إيصالات بالإكراه وتحديد وضبط الجناة، وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، يفيد بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص أخبره خلاله باحتجاز شقيقته، وطلب منه الحضور وتسليمه بطاقتها الشخصية مقابل إطلاق سراحها وحال توجهه لمسكن شقيقته ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج تبين له عدم تواجدها بالشقة سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم المذكور وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، و بمواجهته إعترف بقيامه وآخرين باحتجاز المجني عليها بشقة كائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها ، وأمكن ضبط 6 أشخاص "من بينهم سيدتين"، وبصحبتهم المجني عليها.