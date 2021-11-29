بسبب أعمال المترو.. غرف عمليات لمراقبة حركة السيارات لمنع الكثافات المرورية بالهرم

جهزت إدارة المرور، غرف عمليات لمراقبة حركة السيارات لمنع الكثافات المرورية بمحيط عملية غلق كلى لشارع الهرم، بداية من تقاطعه مع المحولات وحتى أبو الفرج، لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

يأتي ذلك في إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم، ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق، و من المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد عبد الرقيب حتى شارع أبو الفرج بطول 400 م، وعرض 18 م فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

ويستلزم إجراء غلق كلي لشارع الهرم، فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبو الفرج وبمواجهة سنترال الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط، ولحين انتهاء الأعمال.

- التحويلات المرورية في شارع الهرم

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة عددا من التحويلات المرورية اللازمة في إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل وهى كالآتى:

- القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام، يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبو الهول حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا)، مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعي عز الدين عمر والمحولات، ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحي)، ثم الدوران أسفل الكوبري والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

- على الراغبين في التوجه إلى (مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام، ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.