هارب من المؤبد مرتين يسلم نفسه لمجمع محاكم قنا

حضر متهم هارب من المؤبد من تلقاء نفسه لمبنى مجمع محاكم قنا لتسليم نفسه، فأمر حسني السمان رئيس النيابة بنيابة قنا الكلية بسكرتارية حارس عيسى ومحمد صلاح العدوي بالقبض عليه.

وتبين أن المتهم يدعى "وليد.أ.ع" من المعيصرة التابعة لمركز أبوتشت ومحكوم عليه غيابيًا في القضية رقم 18020 لسنة 2017 والمقيدة رقم 3040 لسنة 2017 كلي قنا بجلسة 20\2\2019 بالسجن المؤبد لقيامة يوم 18\6\2017 بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع في قتل وحريق عمد وسرقة بإكراه وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص واستعراض قوة.

تم القبض على المتهم تحت إشراف المستشار طارق بكر المحامي العام الأول لنيابات قنا الكلية واتخاذ إجراءات محاكمته وإخطار مديرية أمن قنا بكف البحث عنه وإرسال خطاب إلى رئيس محكمة جنايات نجع حمادي لتحديد جلسة لمحاكمته.

وتبين من التحقيقات أن المتهم صادر ضده حكما غيابيا بالمؤبد وقام باتخاذ إجراءات محاكمته وفى الجلسة المحددة لم يحضر فأمر حسنى السمان رئيس النيابة بنيابة قنا الكلية بالقبض عليه وتسليمه إلى إدارة الترحيلات بمجمع محاكم قنا .