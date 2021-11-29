الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين ضبطا بكيلو حشيش في القطامية

حشيش
حشيش

أقرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كيلو حشيش بمنطقة القطامية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية، قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطل متهم حشيش نيابة

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